Станислав Черчесов: «Хочу стать чемпионом с «Ференцварошем». Я строгий и целеустремленный тренер, для меня талант ничего не стоит без работы»

Новый главный тренер «Ференцвароша» поделился мыслями после назначения.

«Как только я узнал об интересе , начал искать информацию о клубе. Помню, как они были в финале Кубка обладателей кубков УЕФА в 1975 году. И теперь я быстро сориентировался в проекте, который наметили передо мной.

Я строгий и целеустремленный тренер. Для меня талант ничего не стоит без работы. Я ценю труд гораздо больше. Хочу стать чемпионом с командой. И показывать игру, которая привлечет на стадион еще больше болельщиков», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» на данный момент идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии.