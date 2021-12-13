Смолов может продолжить карьеру в МЛС. Ему будет помогать хоккейный агент Мильштейн

Хоккейный агент и глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал, что форвард может продолжить карьеру в .

«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача – принести варианты.

Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС. В конечном итоге, Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес.

Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать», – сказал Мильштейн.

По данным журналиста Павла Городницкого, 15 декабря агент Смолова Михаил Данилюк подписал договор с Мильштейном, который теперь может от лица компании Германа Ткаченко вести переговоры с 12 клубами MLS. Среди возможных вариантов называются «Филадельфия», «Чикаго», «Остин», «Даллас», «Орландо», «Атланта» и «Торонто».