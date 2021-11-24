«Спартак» ямайской песней анонсировал трансфер. Клуб подпишет форварда сборной Ямайки Николсона

Форвард бельгийского «Шарлеруа» и сборной Ямайки Шамар Николсон в ближайшее время перейдет в , утверждает телеграм-канал «Ложа прессы».

По данным источника, московский клуб договорился с о переходе 24-летнего ямайского форварда. «Спартак» выложил в твиттере ямайскую песню Sweat (A La La La La Long), вероятно, таким образом анонсируя трансфер.

В составе «Шарлеруа» Николсон провел 83 матча, забил 31 гол и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки форвард отличился 10 раз в 29 играх.