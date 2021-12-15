«Бельгийская лига – белая банда. Нужно сломить белое мужское большинство». Экс-игрок Белой о расизме в адрес Компани

Бывший игрок «Льерса» и других бельгийских клубов Поль Белой отреагировал на расизм в адрес главного тренера .

Болельщики «Брюгге» во время матча с «Андерлехтом» (2:2) называли Компани, его тренерский штаб и игроков обезьянами.

«Две или три недели назад что-то [похожее] случилось с другими игроками, и реакции почти не было. К счастью, фигуры вроде Лукаку и Компани достаточно заметны. Впрочем, меня беспокоит внезапное возмущение многих выступающих сейчас людей, хотя это продолжается годами.

Коммюнике [лиги и клубов] выглядят весьма незатейливо: «Мы будем с этим бороться. Это недопустимо», – отметил экс-футболист.

По мнению Белоя, поскольку Компани отреагировал на инцидент постфактум и не увел команду с поля, серьезная реакция вряд ли последует.

«На следующей неделе мы снова сможем играть в футбол и болеть. Все будет по-прежнему», – подчеркнул Белой.

«Проявления расизма случаются постоянно. Теперь снова вспыхнул скандал, поскольку выступили Компани и Лукаку. А вот если речь зайдет про Абубакари Койта (нападающий «Сент-Труйдена» – прим.)...

Думаю, нам нужно посмотреть, какие люди определяют весь наш футбол. Белое мужское большинство в [бельгийской] футбольной ассоциации должно быть сломлено, потому что оно явно неспособно справиться с подобными проблемами.

Вся бельгийская лига – это белая банда (Белой имеет в виду руководство бельгийского футбола – прим.), где есть женщина, которой разрешено сидеть между ними, и один человек из Шарлеруа, не бельгиец. Остальные – белые люди», – сказал 64-летний Белой.

В 2016 году Белой совместно с журналистом Франком ван Лекеном выпустил книгу о расизме в бельгийском футболе под названием Vuile zwarte (буквально – «грязный черный»).

«Нахер вас и ваши хэштеги, переходите к реальным действиям». Лукаку – бельгийской лиге о расизме в адрес Компани