«Тоттенхэму» присудили техническое поражение в отмененном из-за ковида матче ЛК с «Ренном». «Шпоры» вылетели из турнира

вынес решение по матчу 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» – «Ренн».

Игра не состоялась из-за вспышки в лондонском клубе.

Союз постановил, что матч не состоялся по вине «шпор», из-за чего «Тоттенхэму» присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, «Ренн» занял первое место в группе Лиги конференций с 14 очками, стал вторым с 10 очками. У осталось 7 очков, лондонский клуб занял 3-е место в группе и выбыл из турнира.

«Тоттенхэм» и «Ренн» так и не сыграют перенесенный матч ЛК. Не согласовали дату