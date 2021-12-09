«Тоттенхэму» присудили техническое поражение в отмененном из-за ковида матче ЛК с «Ренном». «Шпоры» вылетели из турнира

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УЕФА вынес решение по матчу 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» – «Ренн».

Игра не состоялась из-за вспышки COVID-19 в лондонском клубе.

Союз постановил, что матч не состоялся по вине «шпор», из-за чего «Тоттенхэму» присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, «Ренн» занял первое место в группе Лиги конференций с 14 очками, «Витесс» стал вторым с 10 очками. У «Тоттенхэма» осталось 7 очков, лондонский клуб занял 3-е место в группе и выбыл из турнира.

«Тоттенхэм» и «Ренн» так и не сыграют перенесенный матч ЛК. Не согласовали дату

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