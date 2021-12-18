Надаль сдал положительный тест на ковид

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Хочу сообщить, что по возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на ковид. И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу.

У меня есть легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, с кем был в контакте.

Как следствие этой ситуации, в моем календаре могут произойти изменения. Я проанализирую возможные варианты в зависимости от своего состояния».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе