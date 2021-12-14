Салах стал игроком года в АПЛ по версии болельщиков. Райс занял второе место, Бруну – третье, Роналду – 14-й

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выиграл награду Fans’ Footballer of the Year, присуждаемую лучшему игроку календарного года в АПЛ по версии болельщиков.
В голосовании приняли участие более 140 тысяч болельщиков.
Второе место занял полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, третьим стал хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
Остальные игроки, вошедшие в первую двадцатку по итогам голосования, заняли следующие места:
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
5. Эдуар Менди («Челси»);
6. Мэйсон Маунт («Челси»);
7. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
9. Жоржиньо («Челси»);
10. Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
11. Микаил Антонио («Вест Хэм»);
12. Харри Кейн («Тоттенхэм»);
13. Нголо Канте («Челси»);
14. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
15. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
16. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);
17. Джек Грилиш («Астон Вилла», «Манчестер Сити»);
18. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»);
19. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
20. Юри Тилеманс («Лестер»).