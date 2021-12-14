Салах стал игроком года в АПЛ по версии болельщиков. Райс занял второе место, Бруну – третье, Роналду – 14-й

Нападающий выиграл награду Fans’ Footballer of the Year, присуждаемую лучшему игроку календарного года в по версии болельщиков.

В голосовании приняли участие более 140 тысяч болельщиков.

Второе место занял полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, третьим стал хавбек Бруну Фернандеш.

Остальные игроки, вошедшие в первую двадцатку по итогам голосования, заняли следующие места:

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Эдуар Менди ( );

6. Мэйсон Маунт («Челси»);

7. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Жоржиньо («Челси»);

10. Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

11. Микаил Антонио («Вест Хэм»);

12. Харри Кейн («Тоттенхэм»);

13. Нголо Канте («Челси»);

14. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

15. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

16. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);

17. Джек Грилиш («Астон Вилла», «Манчестер Сити»);

18. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»);

19. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

20. Юри Тилеманс («Лестер»).