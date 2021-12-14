Алексей Ягудин: «QR-коды все равно введут, почему не вакцинироваться и не спать спокойно? Не понимаю этой истерии. Мы против чего – своего же здоровья?»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса и выдаче вакцинированным людям QR-кодов.

– Сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса «омикрон». Слышали, опасаетесь или уже ничем вас не испугать?

– Если фамилии Медведевой и Загитовой, может, кто-то и не слышал, то «омикрон» знают все. Как на него реагировать? Слушайте, я вакцинировался и сплю спокойно.

Это как с налогами – заплатил и спи спокойно. Люди почему-то настолько скептически к этому вопросу относятся... А я топил и буду топить за просьбы вакцинироваться.

Мы удивляемся, что нас куда-то закрывают, что-то нам не позволяют, вводят QR-коды... По всему миру происходит одно и то же. Мы не единственная такая «ужасная» страна с такой «ужасной» политикой.

Все равно введут эти QR-коды. Почему не вакцинироваться и не спать спокойно? Я не понимаю этой истерии. Мы типа «против»! Против чего? Своего же здоровья? Непонятно, – сказал Ягудин.

«QR-код – это цифровой ошейник. Как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу». Хореограф группы Тутберидзе об антиковидных мерах