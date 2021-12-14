«Барса» хочет продать Коутиньо, Умтити, Нето и Деста из-за финансового фэйр-плей

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«Барселона» может прекратить сотрудничество с рядом игроков в январе.

Клуб работает над продажей футболистов в это трансферное окно, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей.

Каталонцы планируют избавиться от Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити, Нето, Люка де Йонга и Серджиньо Деста, сообщает Mundo Deportivo.

Все они не вписываются в планы тренера Хави, а Коутиньо, Умтити и Нето хотят продать еще и из-за высокой зарплаты.

В случае де Йонга «Барса» будет пытаться сделать так, чтобы игрок провел остаток аренды из «Севильи» в другом клубе.

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