  «Ман Сити» и УЕФА не позволили Каррагеру посмотреть матч ЛЧ с «Боруссией» на фанатской трибуне дортмундцев. Публичную поддержку одной из команд ТВ-экспертом посчитали неуместной
«Ман Сити» и УЕФА не позволили Каррагеру посмотреть матч ЛЧ с «Боруссией» на фанатской трибуне дортмундцев. Публичную поддержку одной из команд ТВ-экспертом посчитали неуместной

Джейми Каррагеру не позволили зайти на стадион с фанатами «Боруссии».

Джейми Каррагер хотел присоединиться к болельщикам «Боруссии» на матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», проходившем в Манчестере (4:1) но ему не позволили сделать это из-за опасений, что этот шаг может спровоцировать проблемы.

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт, хотел поддержать немецкую команду на стадионе «Этихад», но УЕФА и «Манчестер Сити» отнеслись к этому скептически и отклонили запрос CBS Sports, сообщает Daily Mail.

Напомним, в 2024 году Каррагер уже смотрел матч «Боруссии» на фанатской трибуне дортмундцев. Позже он признался, что после этого страдал от похмелья после восьми пинт пива.

5 ноября вечером в Манчестере 47-летний экс-игрок прошел с фанатами гостей от центра города до стадиона. Каррагеру вручили шарф «Дортмунда», он присоединился к исполнению некоторых песен болельщиков. Ему вручили пиво, и в какой-то момент он поднял в воздух желтый файер. Однако на стадионе ему отказали в просьбе посмотреть матч на трибуне дортмундцев.

УЕФА и «Манчестер Сити» отказались от комментариев. При этом, по данным Daily Mail, неформально каждая из сторон прояснила позицию. УЕФА посчитал, что медийная аккредитация эксперта не позволяет ему поддерживать одну из команд на трибунах, в то время как «Сити» посчитал, что присутствие бывшего игрока «Ливерпуля» на гостевой трибуне и поддержка им соперника было бы не самым мудрым решением и могло бы создать проблемы.

Перспективу того, что Каррагер будет брать интервью у игроков хозяев в туннеле после того, как все 90 минут поддерживал соперника, также сочли неприемлемой.

Источник: Daily Mail
