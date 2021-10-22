Валиева, Косторная и Туктамышева должны получить визы в Канаду 25-26 октября. Времени на обязательный карантин до Гран-при у них не остается

, и еще ряд российских фигуристов и тренеров ожидают получения паспортов с визами в Канаду только 25–26 октября из-за нерабочих дней посольства.

Об этом сообщает .

Вылет у российской команды назначен на 27 октября.

Для прибывающих в страну установлен обязательный трехдневный карантин. Соревнования на этапе Гран-при в Ванкувере стартуют 29 октября.

Если организаторы соревнований не пойдут навстречу российской делегации, Федерации фигурного катания России придется заплатить штраф.

В Канаду уже отправились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, а также тренер Даниил Глейхенгауз, который сопровождает грузинского фигуриста Мориса Квителашвили.

Валиева, Косторная и Туктамышева пропустят Гран-при Канады? Вылет через два дня – визы им одобрили, но паспорта не отдали