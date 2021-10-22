Валиева, Косторная и Туктамышева должны получить визы в Канаду 25-26 октября. Времени на обязательный карантин до Гран-при у них не остается

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Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и еще ряд российских фигуристов и тренеров ожидают получения паспортов с визами в Канаду только 25–26 октября из-за нерабочих дней посольства. 

Об этом сообщает «Матч ТВ»

Вылет у российской команды назначен на 27 октября.

Для прибывающих в страну установлен обязательный трехдневный карантин. Соревнования на этапе Гран-при в Ванкувере стартуют 29 октября. 

Если организаторы соревнований не пойдут навстречу российской делегации, Федерации фигурного катания России придется заплатить штраф.

В Канаду уже отправились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, а также тренер Даниил Глейхенгауз, который сопровождает грузинского фигуриста Мориса Квителашвили. 

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