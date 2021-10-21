Сотрудники полиции избили болельщиков «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом» («Выездные заметки»)

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Болельщики «Спартака» заявили об избиении сотрудниками полиции в перерыве матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).

«В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты «Спартака». При избиении использовались дубинки и электрошокеры.

На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается», – говорится в сообщении телеграм-канала «Выездные заметки».

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