Сотрудники полиции избили болельщиков «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом» («Выездные заметки»)

Болельщики «Спартака» заявили об избиении сотрудниками полиции в перерыве матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).
«В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты «Спартака». При избиении использовались дубинки и электрошокеры.
На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается», – говорится в сообщении телеграм-канала «Выездные заметки».