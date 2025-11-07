  • Спортс
Ineos совладельца «МЮ» Рэтклиффа выплатит около 5,5 млн фунтов компенсации для урегулирования судебного спора с «Тоттенхэмом» из-за поставки машин

Компания совладельца «Ман Юнайтед» Рэтклиффа выплатит компенсацию «Тоттенхэму».

Компания Ineos Джима Рэтклиффа согласилась на многомиллионную компенсацию для завершения судебного спора с «Тоттенхэмом».

Сумма может составить половину от более чем 11 миллионов фунтов, которые клуб хотел получить после расторжения спонсорского соглашения в марте, сообщает The Telegraph.

Стороны достигли внесудебного урегулирования процесса, начатого после обвинения Ineos в нарушении пятилетнего контракта на сумму не менее 17,5 млн фунтов, заключенного в 2022 году со «шпорами» для продвижения модели автомобиля Grenadier в качестве «официального партнера по внедорожникам». По нему Ineos стала официальным партнером лондонской команды по поставке полноприводных автомобилей.

«Тоттенхэм» расторг контракт с фирмой совладельца «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффа 11 марта, а в июне подал иск, утверждая, что клуб не выплатил ежегодный взнос в размере более 5 миллионов фунтов, а также еще 500 тысяч фунтов. Лондонцы также требовали возмещения ущерба на сумму не менее 5 275 974 фунтов из-за того, что сделка была расторгнута за более чем два года до конца ее действия.

Ineos в ответ подал встречный иск на сумму более 1 миллиона фунтов, обвинив «Тоттенхэм» в ведении спонсорских переговоров с Audi, связанных с продажей Харри Кейна в «Баварию». «Шпоры» подали возражение по встречному иску в сентябре, признав, что вели переговоры с Audi, но отрицая, что это давало Ineos право расторгнуть контракт, поскольку клуб не заключал соглашение с немецким автопроизводителем.

В исковом заявлении «Тоттенхэма» ранее излагались подробности сделки. По словам клуба, она включала ежегодные выплаты, начинающиеся с 2,125 миллиона фунтов в первый год и увеличивающиеся до 4,6 миллиона фунтов в пятый год, включая НДС.

«Шпоры» сообщили, что также требуют выплаты процентов и «дополнительных или иных компенсаций, которые сочтут необходимыми». Ineos в ответ заявила, что имела договорное право расторгнуть партнерское соглашение.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
