«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:2. Онлайн-трансляция, Кейта и Жота забили к 13-й минуте. Рэшфорд, Роналду, Фирмино и Салах играют

В 9-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В прямом эфире матч показывает Okko Спорт.
- Дата проведения
- 24 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 5 Кейта, 0:2 – 13 Диогу Жота, 0:3 – 38 Салах, 0:4 – 45 Салах.
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд, Гринвуд.
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта, Фирмино, Салах, Диогу Жота.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.