«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:2. Онлайн-трансляция, Кейта и Жота забили к 13-й минуте. Рэшфорд, Роналду, Фирмино и Салах играют

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В 9-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В прямом эфире матч показывает Okko Спорт.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (первый тайм)
Дата проведения
24 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Кейта, 0:2 – 13 Диогу Жота, 0:3 – 38 Салах, 0:4 – 45 Салах.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд, Гринвуд.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта, Фирмино, Салах, Диогу Жота.
Предупреждения:
Шоу (41), Роналду (45), Фред (45).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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