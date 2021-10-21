Джикия про 1:7 от «Зенита»: «Будет серьезный разговор в ближайшее время. Результат неприемлем»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после поражения от «Зенита» (1:7) в матче чемпионата РПЛ.

«Полностью провалили игру, пропустили много голов, что не позволительно! Да, могли избежать, если бы действовали лучше!

Претензия ко всей команде. Не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном. Семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все.

Не слышал, что кричали болельщики после игры.

Но со своей стороны хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли сегодня нас поддержать. Такой результат неприемлем для «Спартака».

Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор, который пройдет в ближайшее время.

На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», – заявил Джикия.

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Сэйв дня от Джикии – отбил головой удар Клаудиньо на линии ворот. Только потом «Спартак» пропустил семь

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