Фанаты «Барсы» атаковали машину с Куманом после проигрыша «Реалу». Клуб осудил их действия

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«Барселона» на «Камп Ноу» уступила «Реалу» (1:2) в 10-м туре Ла Лиги.

После игры некоторые болельщики каталонцев остались возле стадиона, поджидая главного тренера команды Роналда Кумана. Когда нидерландец проезжал мимо них на автомобиле, фанаты окружили его, стали стучать по машине, громко выражать недовольство выступлениями команды. Куману удалось уехать без видимых последствий.

Клуб опубликовал заявление, в котором осудил «жестокие и неуважительные действия, с которыми столкнулся тренер» и сообщил, что примет меры во избежание подобных инцидентов в дальнейшем.

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