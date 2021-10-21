Фанаты «Барсы» атаковали машину с Куманом после проигрыша «Реалу». Клуб осудил их действия

на «Камп Ноу» уступила (1:2) в 10-м туре .

После игры некоторые болельщики каталонцев остались возле стадиона, поджидая главного тренера команды . Когда нидерландец проезжал мимо них на автомобиле, фанаты окружили его, стали стучать по машине, громко выражать недовольство выступлениями команды. Куману удалось уехать без видимых последствий.

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

Клуб опубликовал заявление, в котором осудил «жестокие и неуважительные действия, с которыми столкнулся тренер» и сообщил, что примет меры во избежание подобных инцидентов в дальнейшем.