Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мельникова, Ворона и Уразова выступят в финалах на отдельных снарядах

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24 октября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю будут разыграны медали в пяти видах программы. В финалах выступят россиянки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Яна Ворона.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Женщины

Бревно

Начало – 11.00

Сборная России: Ангелина Мельникова, Яна Ворона

Топ-3 квалификации: Ло Жуй (Китай), Ангелина Мельникова (Россия), Паулина Шефер (Германия) 

Вольные упражнения

Начало – 12.35

Сборная России: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова

Топ-3 квалификации: Маи Мураками (Япония), Ангелина Мельникова (Россия), Лиэнн Вонг (США)

Мужчины

Опорный прыжок

Начало – 10.25

Топ-3 квалификации: Назар Чепурный (Украина), Ян Хак Сон (Южная Корея), Карлос Эдриель Юло (Филиппины)

Брусья

Начало – 12.00

Топ-3 квалификации: Карлос Эдриель Юло (Филиппины), Чжан Бохэн (Китай), Ху Цзювэй (Китай)

Перекладина

Начало – 13.10

Топ-3 квалификации: Даики Хасимото (Япония), Ху Цзювэй (Китай), Милад Карими (Казахстан)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике в Китакюсю

Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)

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