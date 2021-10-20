Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мельникова, Ворона и Уразова выступят в финалах на отдельных снарядах

24 октября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю будут разыграны медали в пяти видах программы. В финалах выступят россиянки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Яна Ворона.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Китакюсю, Япония
Женщины
Бревно
Начало – 11.00
Сборная России: Ангелина Мельникова, Яна Ворона
Топ-3 квалификации: Ло Жуй (Китай), Ангелина Мельникова (Россия), Паулина Шефер (Германия)
Вольные упражнения
Начало – 12.35
Сборная России: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова
Топ-3 квалификации: Маи Мураками (Япония), Ангелина Мельникова (Россия), Лиэнн Вонг (США)
Мужчины
Опорный прыжок
Начало – 10.25
Топ-3 квалификации: Назар Чепурный (Украина), Ян Хак Сон (Южная Корея), Карлос Эдриель Юло (Филиппины)
Брусья
Начало – 12.00
Топ-3 квалификации: Карлос Эдриель Юло (Филиппины), Чжан Бохэн (Китай), Ху Цзювэй (Китай)
Перекладина
Начало – 13.10
Топ-3 квалификации: Даики Хасимото (Япония), Ху Цзювэй (Китай), Милад Карими (Казахстан)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание чемпионата мира-2021 по спортивной гимнастике в Китакюсю
Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)