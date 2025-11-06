Девушка Батракова Подшибякина после поражения «Локо» от «Спартака»: «В шоке, какие у нас «болельщики» – когда у человека не идет, такой высер идет. Веселов 👏🏼»

Ирина Подшибякина раскритиковала фанатов «Локомотива» за отношение к игрокам.

Экс-защитница «Локомотива», девушка Алексея Батракова Ирина Подшибякина выразила критику в адрес болельщиков после поражения от «Спартака» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Отметим, что ворота «Локомотива» в этом матче защищал 20-летний Даниил Веселов, а единственный гол команды забил Алексей Батраков, также не реализовавший пенальти.

«Я в шоке, какие у нас «болельщики». Как они сначала радуются, а когда у человека что-то не идет, то такой высер идет.

Не думала, что скажу такое, но хочется чтобы эти люди никогда не были причастны к победам «Локомотива»! Веселов 👏🏼», – написала Ирина Подшибякина.