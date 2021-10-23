КХЛ. ЦСКА в гостях у «Адмирала», «Амур» примет минское «Динамо», «Салават» против «Локомотива»

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В очередной игровой день в КХЛ «Адмирал» примет ЦСКА, «Амур» сыграет с минским «Динамо». 

Кроме того, «Салават Юлаев» будет противостоять «Локомотиву», «Спартак» сыграет с «Куньлунем», московское «Динамо» – с «Витязем». 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Адмирал – ЦСКА
Дата проведения
24 октября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Амур – Динамо Минск
Дата проведения
24 октября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Трактор
Дата проведения
24 октября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Северсталь
Дата проведения
24 октября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Локомотив
Дата проведения
24 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Динамо Рига
Дата проведения
24 октября, 16.00, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Нефтехимик
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Куньлунь
Дата проведения
24 октября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Витязь
Дата проведения
24 октября, 19.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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