КХЛ. ЦСКА в гостях у «Адмирала», «Амур» примет минское «Динамо», «Салават» против «Локомотива»

В очередной игровой день в КХЛ «Адмирал» примет ЦСКА, «Амур» сыграет с минским «Динамо».
Кроме того, «Салават Юлаев» будет противостоять «Локомотиву», «Спартак» сыграет с «Куньлунем», московское «Динамо» – с «Витязем».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 октября, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 24 октября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 16.00, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 24 октября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.