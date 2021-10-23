КХЛ. ЦСКА в гостях у «Адмирала», «Амур» примет минское «Динамо», «Салават» против «Локомотива»

В очередной игровой день в КХЛ «Адмирал» примет , «Амур» сыграет с минским «Динамо».

Кроме того, будет противостоять , сыграет с «Куньлунем», московское – с «Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ