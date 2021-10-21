Роналду не забил в 4 турах АПЛ подряд. «МЮ» набрал 1 очко на этом отрезке

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«Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Ливерпулю» (0:5) в 9-м туре АПЛ.

Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду в четвертый раз подряд не сумел отметиться результативными действиями в чемпионате Англии.

Он не набирает очков по системе «гол+пас» с 19 сентября, когда забил «Вест Хэму» (2:1). Против «Астон Виллы» (0:1), «Эвертона» (1:1) и «Лестера» (4:2) ни голов, ни голевых пасов у него не было.

Примечательно, что и команда на этом отрезке набрала лишь 1 очко.

Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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