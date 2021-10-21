Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Рома» против «Наполи», «Аталанта» – «Удинезе»

В 9-м туре Серии А дома победил (3:2), обыграла «Специю» (2:1).

В субботу был сильнее «Болоньи» (4:2).

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет , сыграет с , а в завершающем матче тура сойдутся и .

Чемпионат Италии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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