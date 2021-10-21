Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Рома» против «Наполи», «Аталанта» – «Удинезе»

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В 9-м туре Серии А «Торино» дома победил «Дженоа» (3:2), «Сампдория» обыграла «Специю» (2:1). 

В субботу «Милан» был сильнее «Болоньи» (4:2).

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Удинезе», «Рома» сыграет с «Наполи», а в завершающем матче тура сойдутся «Интер» и «Ювентус»

Чемпионат Италии

9-й тур

Аталанта – Удинезе
Дата проведения
24 октября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
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Верона – Лацио
Дата проведения
24 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Фиорентина – Кальяри
Дата проведения
24 октября, 16.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Наполи
Дата проведения
24 октября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Интер – Ювентус
Дата проведения
24 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Торино – Дженоа 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Олимпико ди Торино»
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Голы:
1:0 – 14 Санабрия, 2:0 – 31 Побега, 2:1 – 69 Дестро, 3:1 – 77 Брекало, 3:2 – 80 Кайседо.
ТориноМилинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно, Лукич, Синго (Войвода, 59), Побега, Линетти (Прат, 59), Брекало, Ансальди (Айна, 72), Санабрия (Белотти, 59).
ДженоаСиригу, Гильоне (Каллон, 46), Васкес, Кришито, Фарес, Экубан (Кайседо, 61), Ровелла, Туре (Гальдамес, 46), Стураро (Бехрами, 69), Камбьязо, Дестро (Пандев, 80).
Предупреждения:
Васкес (63), Фарес (78), Каллон (85), Побега (88), Прат (90).

 

Сампдория – Специя 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
22 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
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Голы:
1:0 – 15, автогол Джаси, 2:0 – 36 Кандрева, 2:1 – 90 Верде.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Феррари, 87), Аскильдсен, Адриен Силва, Верре (Дрэгушин, 19), Габбьядини (Шабо, 70), Капуто (Куальярелла, 86).
СпецияПроведель, Феррер, Христов, Николау, Бастони, Стрелец, Сальседо (Подгоряну, 78), Джаси (Нзола, 59), Маджоре, Коваленко, Антист (Верде, 59).
Предупреждения:
Христов (14), Берешиньски (44), Колли (45), Кандрева (57).

 

Салернитана – Эмполи 2:4 (0:4, 2:0)
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Ареки»
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Голы:
0:1 – Пинамонти, 0:2 – 11 Кутроне, 0:3 – 13, автогол Страннберг, 0:4 – 45, пенальти Пинамонти, 1:4 – 48 Раньери, 2:4 – 55, автогол Исмайли.
СалернитанаБелец, Айя (Дзортеа, 46), Страннберг, Ярошиньски, Кешрида (Оби, 46), Кастанос, Ди Таккьо, Рибери, Раньери, Гондо (Бонаццоли, 46), Нванкво (Джурич, 67).
ЭмполиВикарио, Стоянович (Тонелли, 46), Исмайли, Луперто, Маркицца, Хендерсон (Штулац, 73), Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80), Кутроне (Байрами, 72), Пинамонти (Ла Мантия, 90).
Предупреждения:
Стоянович (32), Хаас (53), Раньери (76), Маркицца (86).

 

Сассуоло – Венеция 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
23 октября, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Окереке, 1:1 – 37 Берарди, 2:1 – 50, автогол Анри, 3:1 – 66 Фраттези.
СассуолоКонсильи, Толян, Кирикеш (Айхан, 69), Феррари, Рожерио, Берарди (Матеус Энрике, 83), Распадори, Джуричич (Траоре, 28), Фраттези (Мюльдюр, 83), Лопес, Скамакка (Дефрель, 69).
ВенецияРомеро, Эбуэхи (Маццокки, 68), Свобода, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Сигурдссон, 58), Ампаду (Тессманн, 68), Бузио (Перец, 46), Кийин, Окереке, Анри (Форте, 58).
Предупреждения:
Чрнигой (9), Анри (39), Рожерио (78).

 

Болонья – Милан 2:4 (0:2, 2:2)
Дата проведения
23 октября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Рафаэл Леау, 0:2 – 35 Калабрия, 1:2 – 49, автогол Ибрагимович, 2:2 – 52 Барроу, 2:3 – 84 Беннасер, 2:4 – 90 Ибрагимович.
БолоньяСкорупски, Сумаоро, Медель (Орсолини, 87), Теате, Домингес (Схаутен, 63), де Сильвестри, Сванберг, Барроу (Бинкс, 63), Сориано, Хики (Дейкс, 63), Арнаутович (Сантандер, 83).
МиланТэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85), Рафаэл Леау, Кастильехо (Салемакерс, 46), Крунич (Жиру, 60), Тонали (Бакайоко, 46), Беннасер, Ибрагимович.
Предупреждения:
Арнаутович (34), Тонали (45), Калабрия (61), Салемакерс (67).
Удаления:
Сумаоро (20), Сориано (58).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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