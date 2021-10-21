Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Рома» против «Наполи», «Аталанта» – «Удинезе»

В 9-м туре Серии А «Торино» дома победил «Дженоа» (3:2), «Сампдория» обыграла «Специю» (2:1).
В субботу «Милан» был сильнее «Болоньи» (4:2).
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Удинезе», «Рома» сыграет с «Наполи», а в завершающем матче тура сойдутся «Интер» и «Ювентус».
9-й тур
- Дата проведения
- 24 октября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 24 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 24 октября, 16.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно, Лукич, Синго (Войвода, 59), Побега, Линетти (Прат, 59), Брекало, Ансальди (Айна, 72), Санабрия (Белотти, 59).
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Дженоа –
Сиригу, Гильоне (Каллон, 46), Васкес, Кришито, Фарес, Экубан (Кайседо, 61), Ровелла, Туре (Гальдамес, 46), Стураро (Бехрами, 69), Камбьязо, Дестро (Пандев, 80).
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Феррари, 87), Аскильдсен, Адриен Силва, Верре (Дрэгушин, 19), Габбьядини (Шабо, 70), Капуто (Куальярелла, 86).
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Специя –
Проведель, Феррер, Христов, Николау, Бастони, Стрелец, Сальседо (Подгоряну, 78), Джаси (Нзола, 59), Маджоре, Коваленко, Антист (Верде, 59).
- Предупреждения:
- Христов (14), Берешиньски (44), Колли (45), Кандрева (57).
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Ареки»
- Голы:
- 0:1 – 2 Пинамонти, 0:2 – 11 Кутроне, 0:3 – 13, автогол Страннберг, 0:4 – 45, пенальти Пинамонти, 1:4 – 48 Раньери, 2:4 – 55, автогол Исмайли.
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Салернитана –
Белец, Айя (Дзортеа, 46), Страннберг, Ярошиньски, Кешрида (Оби, 46), Кастанос, Ди Таккьо, Рибери, Раньери, Гондо (Бонаццоли, 46), Нванкво (Джурич, 67).
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Эмполи –
Викарио, Стоянович (Тонелли, 46), Исмайли, Луперто, Маркицца, Хендерсон (Штулац, 73), Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80), Кутроне (Байрами, 72), Пинамонти (Ла Мантия, 90).
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Кирикеш (Айхан, 69), Феррари, Рожерио, Берарди (Матеус Энрике, 83), Распадори, Джуричич (Траоре, 28), Фраттези (Мюльдюр, 83), Лопес, Скамакка (Дефрель, 69).
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Венеция –
Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 68), Свобода, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Сигурдссон, 58), Ампаду (Тессманн, 68), Бузио (Перец, 46), Кийин, Окереке, Анри (Форте, 58).
- Дата проведения
- 23 октября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 0:1 – 16 Рафаэл Леау, 0:2 – 35 Калабрия, 1:2 – 49, автогол Ибрагимович, 2:2 – 52 Барроу, 2:3 – 84 Беннасер, 2:4 – 90 Ибрагимович.
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Болонья –
Скорупски, Сумаоро, Медель (Орсолини, 87), Теате, Домингес (Схаутен, 63), де Сильвестри, Сванберг, Барроу (Бинкс, 63), Сориано, Хики (Дейкс, 63), Арнаутович (Сантандер, 83).
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85), Рафаэл Леау, Кастильехо (Салемакерс, 46), Крунич (Жиру, 60), Тонали (Бакайоко, 46), Беннасер, Ибрагимович.
- Предупреждения:
- Арнаутович (34), Тонали (45), Калабрия (61), Салемакерс (67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.