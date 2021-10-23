«Формула-1». Гран-при США. Видеотрансляция

В воскресенье 24 октября в Остине состоится Гран-при США «Формулы-1». Начало гонки – в 22:00 по московскому времени. Следить за событиями гонки можно на нашем онлайне:

Ферстаппен против Хэмилтона на Гран-при США

Трасса Америк, Остин

24 октября 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Даниэль Риккардо («Макларен»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

9. Валттери Боттас («Мерседес»)

10. Юки Цунода («Альфа Таури»)

11. Эстебан Окон («Альпин»)

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

14. Николас Латифи («Уильямс»)

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

16. Мик Шумахер («Хаас»)

17. Никита Мазепин («Хаас»)

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

19. Фернандо Алонсо («Альпин»)

20. Джордж Расселл («Уильямс»)

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