У Антони 6+2 в 10 матчах сезона за «Бетис». Сегодня забил «Лиону»
Антони забил гол в Лиге Европы.
Антони продолжает набирать очки за «Бетис».
Испанский клуб принимает «Лион» (2:0, перерыв) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.
Бразилец отличился на 35-й минуте игры.
В текущем сезоне на счету футболиста 6 голов и 2 ассиста в 10 матчах за «Бетис» во всех турнирах.
Подробную статистику вингера, купленного этим летом у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости