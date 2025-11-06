У Антони 6+2 в 10 матчах сезона за «Бетис». Сегодня забил «Лиону»

Антони забил гол в Лиге Европы.

Антони продолжает набирать очки за «Бетис».

Испанский клуб принимает «Лион » (2:0, перерыв) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы .

Бразилец отличился на 35-й минуте игры.

В текущем сезоне на счету футболиста 6 голов и 2 ассиста в 10 матчах за «Бетис » во всех турнирах.

Подробную статистику вингера, купленного этим летом у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь .