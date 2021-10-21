«Спартак» о Витории: «Об отставке речи нет. Руй и команда вместе будут исправлять ситуацию»

Глава пресс-службы Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера и его штаба после поражения от (1:7) в 12-м туре .

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – отметил Зеленов.

«Зенит» лопнул «Спартак» 7:1. Исторически порезвились