«Спартак» о Витории: «Об отставке речи нет. Руй и команда вместе будут исправлять ситуацию»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Руя Витории и его штаба после поражения от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.
«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.
Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – отметил Зеленов.