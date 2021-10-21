«Спартак» о Витории: «Об отставке речи нет. Руй и команда вместе будут исправлять ситуацию»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Руя Витории и его штаба после поражения от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – отметил Зеленов.

«Зенит» лопнул «Спартак» 7:1. Исторически порезвились

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