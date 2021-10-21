Ангелина Мельникова о серебре ЧМ: «Мое разочарование очень велико, потому что судьи не дали мне полную базу. Мы подавали протест, но его не приняли»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о судействе на чемпионате мира в Китакюсю.

Сегодня Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях. Победу одержала японка Маи Мураками, которую судьи изначально поставили на второе место, однако сборная Японии подала протест и дополнительно получила 0,1 балла. Это позволило Мураками опередить Мельникову.

«Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли», – сказала Мельникова.

Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)