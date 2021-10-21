НБА. «Бруклин» – «Шарлотт», «Лейкерс» примут «Мемфис» и другие матчи

В воскресенье, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона пройдут шесть матчей.

«Бруклин» на своей площадке примет . «Голден Стэйт» сыграет в гостях с . «Лейкерс» дома сразятся с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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