НБА. «Бруклин» – «Шарлотт», «Лейкерс» примут «Мемфис» и другие матчи

В воскресенье, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.
«Бруклин» на своей площадке примет «Шарлотт». «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сакраменто». «Лейкерс» дома сразятся с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 октября, 23.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Дюрэнт (38), Харден (15 + 7 подборов + 8 передач + 8 потерь), Харрис (7), Клэкстон (5), Картер (3) – старт; Олдридж (9 + 8 подборов), Браун (8 + 7 подборов), Миллс (5), Миллсэп (5), Бембри (0), Джонсон (0), Шарп (0), Томас (0).
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 04.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 04.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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