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    НБА. «Бруклин» – «Шарлотт», «Лейкерс» примут «Мемфис» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Бруклин Нью-Йорк Орландо Филадельфия Сакраменто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В воскресенье, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

    «Бруклин» на своей площадке примет «Шарлотт». «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сакраменто». «Лейкерс» дома сразятся с «Мемфисом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Шарлотт 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)
    Дата проведения
    24 октября, 23.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Дюрэнт (38), Харден (15 + 7 подборов + 8 передач + 8 потерь), Харрис (7), Клэкстон (5), Картер (3) – старт; Олдридж (9 + 8 подборов), Браун (8 + 7 подборов), Миллс (5), Миллсэп (5), Бембри (0), Джонсон (0), Шарп (0), Томас (0).
    Шарлотт
    Бриджес (32 + 9 подборов), Болл (18), Убре (9 + 9 подборов), Хэйворд (8 + 6 передач + 5 потерь), Пламли (5) – старт; Смит (15), Коди Мартин (12), Макдэниэлс (7), Вашингтон (5), Кэри (0), Букнайт (0), Тор (0), Джонс (0), Ричардс (0).

    Оклахома-Сити – Филадельфия
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Орландо
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Бостон
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Голден Стэйт
    Дата проведения
    25 октября, 04.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Мемфис
    Дата проведения
    25 октября, 04.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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