У Месси 0 голов и 0 передач в 4 матчах Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» провел все 90 минут в матче чемпионата Франции против «Марселя» (0:0).

Аргентинец не отметился результативными действиями.

Месси, таким образом, не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в четырех матчах в .

Ранее форвард выходил на поле в играх против «Реймса» (2:0), «Лиона» (2:1) и «Ренна» (0:2).

На текущий момент Месси забивает за только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с «Манчестер Сити» (2:0), а также забил два мяча в ворота «Лейпцига» (3:2).

Подробную статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.