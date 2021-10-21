У Месси 0 голов и 0 передач в 4 матчах Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел все 90 минут в матче чемпионата Франции против «Марселя» (0:0).
Аргентинец не отметился результативными действиями.
Месси, таким образом, не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в четырех матчах в Лиге 1.
Ранее форвард выходил на поле в играх против «Реймса» (2:0), «Лиона» (2:1) и «Ренна» (0:2).
На текущий момент Месси забивает за «ПСЖ» только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с «Манчестер Сити» (2:0), а также забил два мяча в ворота «Лейпцига» (3:2).
Подробную статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.