Патрис Эвра: «С меня хватит этой токсичной маскулинности. Слезы – это не проявление слабости»

Бывший защитник рассказал о том, как относится к собственным эмоциям.

«С меня хватит этой токсичной маскулинности. Для моего отца слезы были слабостью. Но слезы – это не проявление слабости. Я потерял брата и нескольких друзей, но никогда не плакал. Мама сказала: «Однажды ты взорвешься».

Я предпочитаю быть примером и вдохновлять людей, а не быть жертвой. Я не хочу находиться в этой роли, даже если я и был жертвой», – сказал Эвра.

Несколько дней назад француз рассказал, что в 13 лет подвергся сексуальному насилию со стороны учителя.