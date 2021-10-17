Чемпионат России. «Динамо» примет «Химки», «Зенит» и «Спартак» сыграют в воскресенье

12-й тур РПЛ стартует сегодня матчем между и «Химками».

В субботу «Ростов» сыграет с тульским «Арсеналом», – с «Крыльями Советов».

В воскресенье в центральном матче тура встретятся и . В понедельник его закроют и «Сочи».

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12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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