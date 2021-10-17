Чемпионат России. «Динамо» примет «Химки», «Зенит» и «Спартак» сыграют в воскресенье

12-й тур РПЛ стартует сегодня матчем между «Динамо» и «Химками».
В субботу «Ростов» сыграет с тульским «Арсеналом», ЦСКА – с «Крыльями Советов».
В воскресенье в центральном матче тура встретятся «Зенит» и «Спартак». В понедельник его закроют «Локомотив» и «Сочи».
12-й тур
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 14.00, «BetBoom Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.