Чемпионат России. «Динамо» примет «Химки», «Зенит» и «Спартак» сыграют в воскресенье

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12-й тур РПЛ стартует сегодня матчем между «Динамо» и «Химками». 

В субботу «Ростов» сыграет с тульским «Арсеналом», ЦСКА – с «Крыльями Советов». 

В воскресенье в центральном матче тура встретятся «Зенит» и «Спартак». В понедельник его закроют «Локомотив» и «Сочи». 

Чемпионат России

12-й тур

Динамо – Химки
Дата проведения
22 октября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Нижний Новгород – Краснодар
Дата проведения
23 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Арсенал Тула
Дата проведения
23 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Крылья Советов
Дата проведения
23 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Рубин
Дата проведения
24 октября, 14.00, «BetBoom Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Урал
Дата проведения
24 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Спартак
Дата проведения
24 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Сочи
Дата проведения
25 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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