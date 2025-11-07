«Коринтианс» просит Депая покинуть люкс в отеле, обходящийся клубу в 250 тысяч реалов в месяц. Мемфис отказывается съезжать: форварду должны 23 млн реалов

«Коринтианс» попросил Мемфиса Депая покинуть дорогостоящий люкс в отеле.

Президент «Коринтианса » Осмар Стабиле попросил нападающего Мемфиса Депая освободить номер в отеле в центральном районе Сан-Паулу, где тот проживает. Проживание форварда обходится клубу в 250 тысяч реалов в месяц (около 3,8 млн рублей – Спортс’‘).

Его номер предусматривает круглосуточное обслуживание, включая клининг, прачечную, консьерж-сервис и личного повара. По условиям контракта, для Депая должен быть предоставлен президентский люкс, личный повар, частная охрана и бронированный автомобиль.

«Президент правления Осмар Стабиле разъяснил, что провел встречу с Мемфисом, где объяснил игроку необходимость переезда из отеля в дом или апартаменты с меньшей стоимостью аренды», – говорится в протоколе собрания руководства клуба.

При этом в официальном заявлении для прессы «Коринтианс» утверждает, что сам игрок изъявил готовность сменить место жительства. Однако, как сообщает UOL, на данный момент Мемфис по-прежнему проживает в отеле, форвард отказался переезжать в другие апартаменты.

Также сообщается , что клуб должен Депаю около 23 млн реалов (348 млн рублей). Еще в сентябре руководство «Коринтианса» и представители нидерландца достигли договоренности о выплате долга в размере около 18 миллионов реалов. Клуб предложил следующую схему: половина суммы выплачивается ежемесячными платежами до февраля следующего года, а оставшаяся часть будет погашена единовременно в марте.