Карацев в Москве выиграл второй титул в сезоне и карьере

Россиянин Аслан Карацев в финале «ВТБ Кубка Кремля» обыграл двукратного чемпиона Марина Чилича – 6:2, 6:4.
28-летний Карацев выиграл второй одиночный титул ATP в сезоне и карьере. В марте он победил на соревнованиях в Дубае.
Победа над Чиличем стала для россиянина 34-й на уровне ATP в этом сезоне. До 2021-го у него было всего три таких победы за всю карьеру.
По итогам турнира в Москве полуфиналист Australian Open станет 18-й ракеткой мира. В начале сезона он стоял за пределами топ-100.
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