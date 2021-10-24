Карацев в Москве выиграл второй титул в сезоне и карьере

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Россиянин Аслан Карацев в финале «ВТБ Кубка Кремля» обыграл двукратного чемпиона Марина Чилича – 6:2, 6:4.

28-летний Карацев выиграл второй одиночный титул ATP в сезоне и карьере. В марте он победил на соревнованиях в Дубае.

Победа над Чиличем стала для россиянина 34-й на уровне ATP в этом сезоне. До 2021-го у него было всего три таких победы за всю карьеру.

По итогам турнира в Москве полуфиналист Australian Open станет 18-й ракеткой мира. В начале сезона он стоял за пределами топ-100.

Миллион историй от тренера, воспитавшего Карацева. Они ездили по миру на деньги валютчиков, играли на нефтяной базе и отказали агенту Тима

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