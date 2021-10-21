Чемпионат Испании. «Барса» встречается с «Реалом», «Атлетико» против «Сосьедада»

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10-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Осасуной» и «Гранадой» (1:1). 

В субботу «Валенсия» поделила очки с «Мальоркой» (2:2), «Вильярреал» проиграл «Атлетику» (1:2) на выезде. 

В воскресенье состоится центральный матч тура – класико «Барселоны» и «Реала». «Атлетико» в тот же день сыграет с «Сосьедадом»

Завершится тур в понедельник матчем «Хетафе»«Сельта»

Чемпионат Испании

10-й тур

 

Севилья – Леванте
Дата проведения
24 октября, 15.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Барселона – Реал Мадрид
Дата проведения
24 октября, 17.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Бетис – Райо Вальекано
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

Атлетико – Реал Сосьедад
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика

Хетафе – Сельта
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

Осасуна – Гранада 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Чими Авила, 1:1 – 90 Монторо.
ОсасунаЭррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хосе Анхель, Роберто Торрес (Мартинес, 79), Ойер Санхурхо (Монкайола, 67), Рубен Гарсия (Санчес, 79), Брашанац (Хуан Крус, 79), Торро, Чими Авила (Кике Гарсия, 67).
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини (Арьяс, 71), Диас, Абрам, Нева (Эскудеро, 83), Рочина, Гоналон (Мончу, 38), Милья, Бакка (Молина, 71), Суарес, Мачис (Монторо, 83).
Предупреждения:
Видаль (29), Абрам (37), Бакка (48), Рочина (50).
Удаление:
Хосе Анхель (74).

 

Валенсия – Мальорка 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
23 октября, 15.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Анхель Родригес, 0:2 – 38, автогол Диакаби, 1:2 – 90 Гедеш, 2:2 – 90 Гайя.
ВаленсияСиллессен, Фулькье (Джейсон, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби (Альдерете, 46), Гайя, Элдер Кошта, Рачич (Солер, 46), Васс, Дуро (Вальехо, 64), Макси Гомес (Маркос Андре, 46), Гедеш.
МальоркаРейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Санчес (Коста, 85), Ли Кан Ин, Дани Родригес (Лаго Джуниор, 75), Баба, Руис де Галаррета (Батталья, 75), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63).
Предупреждения:
Диакаби (14), Ли Кан Ин (31), Макси Гомес (34), Васс (52), Пратс (55), Оливан (77), Батталья (89), Вальехо (90), Доменек (90).
Удаления:
Ли Кан Ин (55), Батталья (90).

 

Кадис – Алавес 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
23 октября, 17.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 6, пенальти Хоселу, 0:2 – 90 Хоселу.
КадисЛедесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст (Йонссон, 46), Эспино, Сальви Санчес (Лосано, 68), Аларкон (Алекс Фернандес, 46), Фали Хименес, Переа, Негредо, Собрино (Хименес, 84).
АлавесПачеко, Химо Наварро, Мязга, Лагуардиа, Дуарте, Риоха (де ла Фуэнте, 77), Пельистри (Мендес, 56), Ману Гарсия (Пере Понс, 57), Лум, Мойя (Пина, 85), Хоселу.
Предупреждения:
Мязга (27), Химо Наварро (67).

 

Эльче – Эспаньол 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Мартинес Валеро»
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Голы:
1:0 – 23 Бойе, 1:1 – 51 Морланес, 1:2 – 52 де Томас, 2:2 – 84 Бенедетто.
ЭльчеКасилья, Барраган (Милья, 82), Верду, Бигас, Мохика, Фидель, Пасторе (Бенедетто, 64), Гути (Паласиос, 83), Маскарель (Моренте, 63), Лукас Перес (Гумбау, 63), Бойе.
ЭспаньолДиего Лопес, Хиль (Мерида, 82), Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Эмбарба, Мелендо (Алеиш Видаль, 75), У Лэй (Меламед, 46), Дардер (Эррера, 67), Давид Лопес (Морланес, 46), де Томас.
Предупреждения:
Верду (34), Диего Лопес (74), Паласиос (86), Бигас (90).

 

Атлетик – Вильярреал 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Рауль Гарсия, 1:1 – 32 Коклен, 2:1 – 77, пенальти Муниаин.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Саррага, 87), Венседор, Дани Гарсия (Весга, 90), Муниаин (Уильямс, 88), Уильямс (Вильялибре, 72), Рауль Гарсия (Сансет, 72).
ВильярреалРульи, Фойт (Орье, 65), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Раба, 63), Парехо, Капу, Коклен (Альберто Морено, 63), Жерар Морено (Чуквуэзе, 21), Данджума.
Предупреждения:
Фойт (54), Альберто Морено (76), Эступиньян (80).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Ла Лиги

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