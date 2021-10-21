Чемпионат Испании. «Барса» встречается с «Реалом», «Атлетико» против «Сосьедада»

10-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Осасуной» и «Гранадой» (1:1).
В субботу «Валенсия» поделила очки с «Мальоркой» (2:2), «Вильярреал» проиграл «Атлетику» (1:2) на выезде.
В воскресенье состоится центральный матч тура – класико «Барселоны» и «Реала». «Атлетико» в тот же день сыграет с «Сосьедадом».
Завершится тур в понедельник матчем «Хетафе» – «Сельта».
10-й тур
- Дата проведения
- 24 октября, 15.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 24 октября, 17.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 45 Чими Авила, 1:1 – 90 Монторо.
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Осасуна –
Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хосе Анхель, Роберто Торрес (Мартинес, 79), Ойер Санхурхо (Монкайола, 67), Рубен Гарсия (Санчес, 79), Брашанац (Хуан Крус, 79), Торро, Чими Авила (Кике Гарсия, 67).
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Гранада –
Луиш Машимиану, Кини (Арьяс, 71), Диас, Абрам, Нева (Эскудеро, 83), Рочина, Гоналон (Мончу, 38), Милья, Бакка (Молина, 71), Суарес, Мачис (Монторо, 83).
- Удаление:
- Хосе Анхель (74).
- Дата проведения
- 23 октября, 15.00, «Месталья»
- Голы:
- 0:1 – 32 Анхель Родригес, 0:2 – 38, автогол Диакаби, 1:2 – 90 Гедеш, 2:2 – 90 Гайя.
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Валенсия –
Силлессен, Фулькье (Джейсон, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби (Альдерете, 46), Гайя, Элдер Кошта, Рачич (Солер, 46), Васс, Дуро (Вальехо, 64), Макси Гомес (Маркос Андре, 46), Гедеш.
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Мальорка –
Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Санчес (Коста, 85), Ли Кан Ин, Дани Родригес (Лаго Джуниор, 75), Баба, Руис де Галаррета (Батталья, 75), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63).
- Предупреждения:
- Диакаби (14), Ли Кан Ин (31), Макси Гомес (34), Васс (52), Пратс (55), Оливан (77), Батталья (89), Вальехо (90), Доменек (90).
- Дата проведения
- 23 октября, 17.15, «Рамон де Карранса»
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст (Йонссон, 46), Эспино, Сальви Санчес (Лосано, 68), Аларкон (Алекс Фернандес, 46), Фали Хименес, Переа, Негредо, Собрино (Хименес, 84).
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Мязга, Лагуардиа, Дуарте, Риоха (де ла Фуэнте, 77), Пельистри (Мендес, 56), Ману Гарсия (Пере Понс, 57), Лум, Мойя (Пина, 85), Хоселу.
- Предупреждения:
- Мязга (27), Химо Наварро (67).
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Мартинес Валеро»
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Эльче –
Касилья, Барраган (Милья, 82), Верду, Бигас, Мохика, Фидель, Пасторе (Бенедетто, 64), Гути (Паласиос, 83), Маскарель (Моренте, 63), Лукас Перес (Гумбау, 63), Бойе.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Хиль (Мерида, 82), Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Эмбарба, Мелендо (Алеиш Видаль, 75), У Лэй (Меламед, 46), Дардер (Эррера, 67), Давид Лопес (Морланес, 46), де Томас.
- Предупреждения:
- Верду (34), Диего Лопес (74), Паласиос (86), Бигас (90).
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 14 Рауль Гарсия, 1:1 – 32 Коклен, 2:1 – 77, пенальти Муниаин.
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Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Саррага, 87), Венседор, Дани Гарсия (Весга, 90), Муниаин (Уильямс, 88), Уильямс (Вильялибре, 72), Рауль Гарсия (Сансет, 72).
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Вильярреал –
Рульи, Фойт (Орье, 65), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Раба, 63), Парехо, Капу, Коклен (Альберто Морено, 63), Жерар Морено (Чуквуэзе, 21), Данджума.
- Предупреждения:
- Фойт (54), Альберто Морено (76), Эступиньян (80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.