Чемпионат Испании. «Барса» встречается с «Реалом», «Атлетико» против «Сосьедада»

10-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Осасуной» и «Гранадой» (1:1).

В субботу поделила очки с «Мальоркой» (2:2), проиграл (1:2) на выезде.

В воскресенье состоится центральный матч тура – класико «Барселоны» и . «Атлетико» в тот же день сыграет с .

Завершится тур в понедельник матчем – .

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10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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