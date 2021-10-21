Хавьер Дзанетти: «Месси должен взять «Золотой мяч». Его показатели впечатляют, еще он выиграл Кубок Америки»

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти считает, что форвард должен стать обладателем «Золотого мяча».

«Как по мне, Месси должен выиграть . Он по-прежнему отличается от остальных, всегда играет ключевую роль. Речь идет о сути футбола.

Его показатели впечатляют с тех пор, как он начал играть в футбол, будь то в Европе или сборной . И теперь, после стольких лет в качестве капитана и лидера, ему удалось выиграть Кубок Америки и осчастливить всю страну.

Я считаю, он заслуживает того, чтобы ему снова вручили «Золотой мяч», – сказал Дзанетти.