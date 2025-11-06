Гвардиола о матче с «Ливерпулем»: «Главный соперник «Ман Сити» в последние 9-10 лет – нет смысла говорить, насколько он хорош. Играть против него – удовольствие. Мы готовы»

Пеп Гвардиола: с нетерпением жду игры с «Ливерпулем».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Ливерпулем » в Премьер-лиге.

Команды в воскресенье сыграют в 11-м туре АПЛ в Манчестере. «Горожане» идут вторыми в турнирной таблице с 19 очками, у «красных» 3-е место и 18 очков.

«Они были нашими главными соперниками последние девять-десять лет, поэтому нет необходимости говорить, насколько они хороши. Но мы готовы.

В четверг у нас тренировка, потом восстановление, один выходной, и нужно как можно лучше подготовить к игре.

Мы много говорили об этой неделе, о том, насколько она важна, и мы справились с ней очень, очень хорошо. Играть против «Ливерпуля» – удовольствие, и надеюсь, что мы сможем показать хорошую игру.

Честно говоря, я в предвкушении и рад тому, что буду готовиться к воскресной игре. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть в воскресенье против «Ливерпуля». Посмотрим, что получится», – сказал Гвардиола.