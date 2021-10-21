Семак после 7:1: «Хочу поддержать и тренера, и команду «Спартака». Такие матчи бывают»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Бывают матчи, когда многое получается. Главное – голы. С «Арсеналом» тоже много моментов создали. Иногда ничего не залетает, а иногда все залетает.

Поздравляю болельщиков и команду с заслуженной победой. Сегодня был наш день. Конечно, такой результат случается очень редко.

Хочу поддержать и тренера, и команду «Спартака». К сожалению, такие матчи бывают», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

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