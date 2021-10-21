Погба получил красную через 14 минут после выхода на замену с «Ливерпулем». До этого француз результативно ошибся

«Манчестер Юнайтед» уступает «Ливерпулю» (0:5, второй тайм) в 9-м туре АПЛ.
Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер в перерыве заменил полузащитника Мэйсона Гринвуда на хавбека Поля Погба.
На 50-й минуте француз потерял мяч в центральном круге, и «Ливерпулю» удалось забить свой пятый мяч.
На 59-й минуте Погба совершил подкат возле своей штрафной, сбив полузащитника Наби Кейта. Сперва главный арбитр Энтони Тэйлор показал нарушителю желтую карточку, однако по итогам просмотра видеоповтора решил удалить его.
Это первая красная карточка Погба в АПЛ с сезона-2017/18. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Следует отметить, что Кейта в итоге унесли за пределы поля на носилках, вместо него вышел Алекс Окслейд-Чемберлен.