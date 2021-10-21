Погба получил красную через 14 минут после выхода на замену с «Ливерпулем». До этого француз результативно ошибся

уступает «Ливерпулю» (0:5, второй тайм) в 9-м туре АПЛ.

Главный тренер манкунианцев в перерыве заменил полузащитника на хавбека .

На 50-й минуте француз потерял мяч в центральном круге, и «Ливерпулю» удалось забить свой пятый мяч.

На 59-й минуте Погба совершил подкат возле своей штрафной, сбив полузащитника . Сперва главный арбитр Энтони Тэйлор показал нарушителю желтую карточку, однако по итогам просмотра видеоповтора решил удалить его.

Это первая красная карточка Погба в АПЛ с сезона-2017/18. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Следует отметить, что Кейта в итоге унесли за пределы поля на носилках, вместо него вышел Алекс Окслейд-Чемберлен.