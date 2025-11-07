  • Спортс
  Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам – это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов, мы обязаны это изменить»
2

Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам – это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов, мы обязаны это изменить»

Рубен Аморим заявил, что «МЮ» должен пропускать меньше голов и лучше обороняться.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команде нужно уделить больше внимания обороне, чтобы допускать меньше ударов по своим воротам. В 10-м туре АПЛ «Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) на выезде. 

«Если посмотреть на таблицу, то видно: команда, которая лидирует, не пропускает голов. Это в первую очередь командная проблема, потому что все взаимосвязано. Иногда, если ты лучше атакуешь, то и обороняешься эффективнее.

Но мы не можем продолжать пропускать столько, сколько пропускаем сейчас. Нам нужно быть агрессивнее. В последнем матче мы испытывали трудности при обороне в штрафной, потому что позволяли сопернику делать навесы без давления с флангов.

На этой неделе мы работали над этим компонентом, чтобы улучшить ситуацию. Они нанесли 17 ударов [по воротам «МЮ»] – это недопустимо. Это то, что мы обязаны изменить», – сказал Рубен Аморим. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
