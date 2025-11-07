Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам – это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов, мы обязаны это изменить»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команде нужно уделить больше внимания обороне, чтобы допускать меньше ударов по своим воротам. В 10-м туре АПЛ «Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) на выезде.
«Если посмотреть на таблицу, то видно: команда, которая лидирует, не пропускает голов. Это в первую очередь командная проблема, потому что все взаимосвязано. Иногда, если ты лучше атакуешь, то и обороняешься эффективнее.
Но мы не можем продолжать пропускать столько, сколько пропускаем сейчас. Нам нужно быть агрессивнее. В последнем матче мы испытывали трудности при обороне в штрафной, потому что позволяли сопернику делать навесы без давления с флангов.
На этой неделе мы работали над этим компонентом, чтобы улучшить ситуацию. Они нанесли 17 ударов [по воротам «МЮ»] – это недопустимо. Это то, что мы обязаны изменить», – сказал Рубен Аморим.