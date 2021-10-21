Деян Ловрен: «Удивительно дважды сыграть в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» 7 голов»

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Мы забили семь удивительных голов. Конечно, мы на такое не рассчитывали. Рассчитывали только на три очка, но так получилось.

Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов.

Если честно, от победы «Зенита» у меня эмоций даже больше, чем от выигрыша с «Ливерпулем», – сказал Ловрен.

В 2017 году «Ливерпуль», за которой тогда выступал Ловрен, выиграл у «Спартака» со счетом 7:0 в матче Лиги чемпионов.

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