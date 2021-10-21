Чемпионат Англии. «Челси» примет «Норвич», «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

9-й тур АПЛ стартовал матчем между «Арсеналом» и «Астон Виллой» (3:1).
В субботу «Челси» примет «Норвич», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Брайтоном».
В воскресенье «Тоттенхэм» будет противостоять «Вест Хэму», а в заключительном матче тура сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
9-й тур
- Дата проведения
- 23 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 24 октября, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 24 октября, 16.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 24 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Сака, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73), Парти, Смит-Роу, Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90).
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Астон Вилла –
Мартинес, Конса, Туанзебе (Бэйли, 46), Мингз, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Буэндиа (Рэмзи, 68), Таргетт, Ингз (Эль-Гази, 77), Уоткинс.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.