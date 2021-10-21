Чемпионат Англии. «Челси» примет «Норвич», «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

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9-й тур АПЛ стартовал матчем между «Арсеналом» и «Астон Виллой» (3:1). 

В субботу «Челси» примет «Норвич», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Брайтоном». 

В воскресенье «Тоттенхэм» будет противостоять «Вест Хэму», а в заключительном матче тура сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»

Чемпионат Англии

9-й тур

Челси – Норвич
Дата проведения
23 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
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Эвертон – Уотфорд
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Кристал Пэлас – Ньюкасл
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Лидс – Вулверхэмптон
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

Саутгемптон – Бернли
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

Брайтон – Манчестер Сити
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Фалмер»
превью матча текстовый онлайн статистика

Вест Хэм – Тоттенхэм
Дата проведения
24 октября, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

Брентфорд – Лестер
Дата проведения
24 октября, 16.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
24 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

Арсенал – Астон Вилла 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Эмирейтс»
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Голы:
1:0 – 23 Парти, 2:0 – 45 Обамеянг, 3:0 – 56 Смит-Роу, 3:1 – 82 Рэмзи.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Сака, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73), Парти, Смит-Роу, Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90).
Астон ВиллаМартинес, Конса, Туанзебе (Бэйли, 46), Мингз, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Буэндиа (Рэмзи, 68), Таргетт, Ингз (Эль-Гази, 77), Уоткинс.
Предупреждения:
Уоткинс (2), Мингз (27), Макгинн (32), Локонга (45), Таргетт (60), Обамеянг (66), Дуглас Луис (84).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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