Чемпионат Англии. «Челси» примет «Норвич», «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

9-й тур АПЛ стартовал матчем между и «Астон Виллой» (3:1).

В субботу «Челси» примет «Норвич», проведет гостевой матч с «Брайтоном».

В воскресенье будет противостоять «Вест Хэму», а в заключительном матче тура сойдутся и .

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9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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