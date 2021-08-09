Гран-при США. Трусова, Усачева, Синицына, Ю Ен, Сакамото и Гленн выступят с произвольными программами

24 октября на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе фигуристки выйдут на лед с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США ( )

Лас-Вегас, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 23.02 по московскому времени, трансляция – на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Юхана Юкой (Япония)

2. Екатерина Куракова (Польша)

3. Старр Эндрюс (США)

4. Одри Шин (США)

5. Сатоко Мияхара (Япония)

6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Ким Йе Лим (Южная Корея)

8. Ю Ен (Южная Корея)

9. Каори Сакамото (Япония)

10. Ксения Синицына (Россия) – 0.27

11. Дарья Усачева (Россия) – 0.35

12. Александра Трусова (Россия) – 0.43

Положение после короткой программы

1. (Россия) – 77,69

2. (Россия) – 76,71

3. (Россия) – 71,51

4. (Япония) – 71,16

5. (Южная Корея) – 70,73

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 70,56

7. (США) – 67,57

8. (Япония) – 66,36

9. Одри Шин (США) – 62,82

10. Старр Эндрюс (США) – 61,94

11. (Польша) – 61,36

12. Юхана Юкой (Япония) – 54,77

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступают Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов