Тренер сборной России по спортивной гимнастике: «Судьи отняли у Мельниковой золото чемпионата мира»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира в Китакюсю.

Сегодня россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях. Победила японка Маи Мураками – изначально судьи поставили ее на второе место, однако сборная Японии подала протест и дополнительно получила 0,1 балла. Это позволило ей опередить Мельникову.

При этом Родионенко заявила, что судьи не засчитали Мельниковой один из выполненных элементов.

«Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно.

У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», – сказала Родионенко.

Ангелина Мельникова о серебре ЧМ: «Мое разочарование очень велико, потому что судьи не дали мне полную базу. Мы подавали протест, но его не приняли»

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