Владимир Минеев: «Мы с Магой вместе сделали это шоу. Я бы с удовольствием повторил»

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал победу в бою против Магомеда Исмаилова.

«Я выражаю огромную благодарность Маге, не разделяю его как человека и спортсмена. Мы вместе сделали это шоу.

Хотел бы извиниться перед его семьей, она сегодня в зале, даже как-то неловко, что так получилось. И знаете, я бы с удовольствием повторил», – заявил Минеев.

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