Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «МЮ» сыграет с «Лестером», «Ман Сити» примет «Бернли», «Челси» против «Брентфорда»

В 8-м туре АПЛ в субботу «Ливерпуль» играет на выезде с «Уотфордом», «МЮ» – с «Лестером», «Ман Сити» встречается дома с «Бернли», «Челси» будет противостоять в гостях «Брентфорду».

Завершится тур в понедельник матчем «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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