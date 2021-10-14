Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «МЮ» сыграет с «Лестером», «Ман Сити» примет «Бернли», «Челси» против «Брентфорда»

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В 8-м туре АПЛ в субботу «Ливерпуль» играет на выезде с «Уотфордом», «МЮ» – с «Лестером», «Ман Сити» встречается дома с «Бернли», «Челси» будет противостоять в гостях «Брентфорду».

Завершится тур в понедельник матчем «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

8-й тур

Уотфорд – Ливерпуль
Дата проведения
16 октября, 14.30, «Викарэдж Роуд»
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Астон Вилла – Вулверхэмптон
Дата проведения
16 октября, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

Лестер – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
16 октября, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Сити – Бернли
Дата проведения
16 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Норвич – Брайтон
Дата проведения
16 октября, 17.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

Саутгемптон – Лидс
Дата проведения
16 октября, 17.00, «Сент-Мэрис»
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Брентфорд – Челси
Дата проведения
16 октября, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
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Эвертон – Вест Хэм
Дата проведения
17 октября, 16.00, «Гудисон Парк»
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Ньюкасл – Тоттенхэм
Дата проведения
17 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Арсенал – Кристал Пэлас
Дата проведения
18 октября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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