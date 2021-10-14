Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «МЮ» сыграет с «Лестером», «Ман Сити» примет «Бернли», «Челси» против «Брентфорда»

В 8-м туре АПЛ в субботу «Ливерпуль» играет на выезде с «Уотфордом», «МЮ» – с «Лестером», «Ман Сити» встречается дома с «Бернли», «Челси» будет противостоять в гостях «Брентфорду».
Завершится тур в понедельник матчем «Арсенал» – «Кристал Пэлас».
8-й тур
- Дата проведения
- 16 октября, 14.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 17 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.