«Сочи» вышел на 2-е место в РПЛ, победив «Ростов» (3:2)

Теги Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Сочи Футбол

В 11-м туре РПЛ «Сочи» дома переиграл «Ростов» (3:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Южане, набрав 21 очко, вышли на второе место, отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

«Ростов» с 9 баллами идет 13-м.

Сочи – Ростов 3:2 (3:0, 0:2)
Дата проведения
16 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Юсупов, 2:0 – 28, пенальти Нобоа, 3:0 – 33 Кассьерра, 3:1 – 53 Баштуш, 3:2 – 90 Соу.
СочиДжанаев (Заболотный, 46), Заика (Маргасов, 77), Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Нобоа (Ангбан, 90), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 87), Кассьерра.
РостовПесьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 76), Хасимото (Сухомлинов, 60), Глебов, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 46), Альмквист.
Предупреждения:
Калинин (6), Баштуш (23), Бурмистров (32), Гигович (58), Прохин (82).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные