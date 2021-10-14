«Сочи» вышел на 2-е место в РПЛ, победив «Ростов» (3:2)

В 11-м туре РПЛ «Сочи» дома переиграл «Ростов» (3:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Южане, набрав 21 очко, вышли на второе место, отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
«Ростов» с 9 баллами идет 13-м.
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Джанаев (Заболотный, 46), Заика (Маргасов, 77), Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Нобоа (Ангбан, 90), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 87), Кассьерра.
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Ростов –
Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 76), Хасимото (Сухомлинов, 60), Глебов, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 46), Альмквист.
- Предупреждения:
- Калинин (6), Баштуш (23), Бурмистров (32), Гигович (58), Прохин (82).