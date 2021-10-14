Максименко ошибся на выходе при угловом, и Ордец забил в дерби «Спартак» – «Динамо»

Защитник открыл счет в дерби со в 11-м туре (1:0, первый тайм).

Голкипер красно-белых при подаче с углового ошибся на выходе и не попал по мячу, после чего 29-летний украинец поразил ворота.

Это первый гол Ордеца с апреля. Его статистика – здесь.

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