Зелимхан Бакаев: «Еще немного – и «Спартак» дожал бы «Динамо». Мы скорее потеряли 2 очка»

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Еще бы немного времени, и, думаю, дожали бы «Динамо». Мы скорее потеряли два очка. Бывает такое, когда вначале не получалось.

Это дерби, это эмоции. Была стычка и стычка. Кто-то ударил – и началось. Вы будто первый раз это видите, ха-ха.

В раздевалке все спокойные, думаем о «Лестере». Мы сегодня видели его в деле с «Манчестером». Это непростая команда, мягко говоря. Надо меньше говорить и готовиться. Будет тяжело», – заявил Бакаев.

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