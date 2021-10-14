Зелимхан Бакаев: «Еще немного – и «Спартак» дожал бы «Динамо». Мы скорее потеряли 2 очка»

Полузащитник высказался после матча 11-го тура с (2:2).

«Еще бы немного времени, и, думаю, дожали бы «Динамо». Мы скорее потеряли два очка. Бывает такое, когда вначале не получалось.

Это дерби, это эмоции. Была стычка и стычка. Кто-то ударил – и началось. Вы будто первый раз это видите, ха-ха.

В раздевалке все спокойные, думаем о . Мы сегодня видели его в деле с «Манчестером». Это непростая команда, мягко говоря. Надо меньше говорить и готовиться. Будет тяжело», – заявил Бакаев.

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