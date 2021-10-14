Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Рому», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Эмполи», «Наполи» – «Торино»

В 8-м туре Серии А в субботу «Интер» на выезде уступил «Лацио» (1:3), «Милан» одержал волевую победу над «Вероной» (3:2).
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встречается в гостях с «Эмполи», лидер чемпионата «Наполи» принимает «Торино», «Ювентусу» будет противостоять «Рома».
Завершится тур в понедельник матчем «Венеция» – «Фиорентина».
8-й тур
- Дата проведения
- 17 октября, 13.30, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 4 Жоао Педро, 2:0 – 74 Касерес, 2:1 – 82 Торсбю, 3:1 – 90 Жоао Педро.
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Кальяри –
Краньо, Касерес, Годин (Чеппителли, 58), Карбони, Ликояннис, Далберт (Дейола, 11), Нандес, Стротман, Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 87).
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 87), Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 64), Кандрева, Аскильдсен (Верре, 64), Адриен Силва, Торсбю, Куальярелла, Габбьядини (Капуто, 53).
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00, «Фриули»
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Удинезе –
Сильвестри, Ларсен, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Перейра, Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету.
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 17 Скамакка.
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Гол:
- 0:1 – 11 Иличич.
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Эмполи –
Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца, Штулац, Хаас, Журковски, Хендерсон, Ди Франческо, Пинамонти.
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Альберто Пикко»
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Специя –
Проведель, Феррер, Христов, Николау, Джаси, Стрелец (Манай, 68), Сальседо (Подгоряну, 74), Антист, Коваленко, Маджоре, Нзола (Верде, 69).
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Салернитана –
Белец, Дьомбер (Кешрида, 20), Страннберг, Гальоло, Раньери (Дзортеа, 84), Оби, Кулибали (Вергани, 85), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 67), Нванкво, Джурич (Гондо, 68).
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 12, пенальти Перишич, 1:1 – 64, пенальти Иммобиле, 2:1 – 81 Фелипе Андерсон, 3:1 – 90 Милинкович-Савич.
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Лацио –
Рейна, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 66), Лейва (Катальди, 85), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 66), Педро (Дзакканьи, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро, 86).
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Интер –
Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 67), Димарко, Перишич (Корреа, 67), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Барелла (Чалханоглу, 86), Джеко (Мартинес, 76).
- Предупреждения:
- Башич (27), Гальярдини (36), Бастони (63), Фелипе Андерсон (83), Милинкович-Савич (83), Мартинес (83), Думфрис (83), Корреа (87), Дармиан (90).
- Удаление:
- Луис Фелипе (90).
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 7 Капрари, 0:2 – 24, пенальти Барак, 1:2 – 59 Жиру, 2:2 – 76, пенальти Кессиэ, 3:2 – 78, автогол Гюнтер.
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Романьоли, Балло-Туре, Мальдини (Крунич, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 36), Салемакерс (Кастильехо, 46), Беннасер (Ибрагимович, 77), Кессиэ, Жиру (Тонали, 82).
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Верона –
Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини (Шутало, 46), Илич, Фараони, Велозу (Тамез, 60), Капрари (Симеоне, 60), Барак, Лазович (Канчельери, 79), Калинич (Лазанья, 64).
- Предупреждения:
- Чеккерини (5), Калинич (25), Казале (38), Велозу (54), Балло-Туре (81).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.