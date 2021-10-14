Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Рому», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Эмполи», «Наполи» – «Торино»

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В 8-м туре Серии А в субботу «Интер» на выезде уступил «Лацио» (1:3), «Милан» одержал волевую победу над «Вероной» (3:2).

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встречается в гостях с «Эмполи», лидер чемпионата «Наполи» принимает «Торино», «Ювентусу» будет противостоять «Рома».

Завершится тур в понедельник матчем «Венеция» – «Фиорентина».

Чемпионат Италии

8-й тур

Кальяри – Сампдория 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
17 октября, 13.30, «Сарденья»
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Голы:
1:0 – Жоао Педро, 2:0 – 74 Касерес, 2:1 – 82 Торсбю, 3:1 – 90 Жоао Педро.
КальяриКраньо, Касерес, Годин (Чеппителли, 58), Карбони, Ликояннис, Далберт (Дейола, 11), Нандес, Стротман, Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 87).
СампдорияАудеро, Берешиньски (Депаоли, 87), Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 64), Кандрева, Аскильдсен (Верре, 64), Адриен Силва, Торсбю, Куальярелла, Габбьядини (Капуто, 53).
Предупреждения:
Карбони (13), Торсбю (51), Дейола (55), Йосида (59), Стротман (86), Паволетти (90).

 

Удинезе – Болонья 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 октября, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
УдинезеСильвестри, Ларсен, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Перейра, Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету.
БолоньяСкорупски, де Сильвестри, Сумаоро, Бинкс, Теате, Хики, Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович, Барроу.

 

Дженоа – Сассуоло 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
17 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 17 Скамакка.
ДженоаСиригу, Сабелли, Кришито, Бираски, Васкес, Фарес, Бадель, Туре, Ровелла, Пандев, Дестро.
СассуолоКонсильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич, Лопес, Фраттези, Берарди, Скамакка, Распадори.

 

Эмполи – Аталанта 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
17 октября, 16.00, «Карло Кастеллани»
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Гол:
0:1 – 11 Иличич.
ЭмполиВикарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца, Штулац, Хаас, Журковски, Хендерсон, Ди Франческо, Пинамонти.
АталантаМуссо, Дзаппакоста, Паломино, Толои, Демирал, Мэле, де Рон, Пашалич, Копмейнерс, Иличич, Муриэль.

 

Наполи – Торино
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Рома
Дата проведения
17 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Венеция – Фиорентина
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Салернитана 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 39 Нванкво, 1:1 – 51 Стрелец, 2:1 – 76 Коваленко.
СпецияПроведель, Феррер, Христов, Николау, Джаси, Стрелец (Манай, 68), Сальседо (Подгоряну, 74), Антист, Коваленко, Маджоре, Нзола (Верде, 69).
СалернитанаБелец, Дьомбер (Кешрида, 20), Страннберг, Гальоло, Раньери (Дзортеа, 84), Оби, Кулибали (Вергани, 85), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 67), Нванкво, Джурич (Гондо, 68).
Предупреждения:
Оби (54), Кулибали (60), Джаси (61), Раньери (80), Манай (90).

 

Лацио – Интер 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
16 октября, 19.00, «Стадио Олимпико»
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Голы:
0:1 – 12, пенальти Перишич, 1:1 – 64, пенальти Иммобиле, 2:1 – 81 Фелипе Андерсон, 3:1 – 90 Милинкович-Савич.
ЛациоРейна, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 66), Лейва (Катальди, 85), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 66), Педро (Дзакканьи, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро, 86).
ИнтерХанданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 67), Димарко, Перишич (Корреа, 67), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Барелла (Чалханоглу, 86), Джеко (Мартинес, 76).
Предупреждения:
Башич (27), Гальярдини (36), Бастони (63), Фелипе Андерсон (83), Милинкович-Савич (83), Мартинес (83), Думфрис (83), Корреа (87), Дармиан (90).
Удаление:
Луис Фелипе (90).

 

Милан – Верона 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Капрари, 0:2 – 24, пенальти Барак, 1:2 – 59 Жиру, 2:2 – 76, пенальти Кессиэ, 3:2 – 78, автогол Гюнтер.
МиланТэтэрушану, Калабрия, Томори, Романьоли, Балло-Туре, Мальдини (Крунич, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 36), Салемакерс (Кастильехо, 46), Беннасер (Ибрагимович, 77), Кессиэ, Жиру (Тонали, 82).
ВеронаМонтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини (Шутало, 46), Илич, Фараони, Велозу (Тамез, 60), Капрари (Симеоне, 60), Барак, Лазович (Канчельери, 79), Калинич (Лазанья, 64).
Предупреждения:
Чеккерини (5), Калинич (25), Казале (38), Велозу (54), Балло-Туре (81).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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