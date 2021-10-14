Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Рому», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Эмполи», «Наполи» – «Торино»

В 8-м туре Серии А в субботу «Интер» на выезде уступил «Лацио» (1:3), «Милан» одержал волевую победу над «Вероной» (3:2).

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встречается в гостях с «Эмполи», лидер чемпионата «Наполи» принимает «Торино», «Ювентусу» будет противостоять «Рома».

Завершится тур в понедельник матчем «Венеция» – «Фиорентина».

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8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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