Американка Джессика-Ноэль Калаланг зимой сдала положительную допинг-пробу. Она доказала, что запрещенное вещество было в ее косметике

Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за нарушение антидопинговых правил после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество.

Во время чемпионата США Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором.

Спортсменке удалось доказать, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

Расследование длилось на протяжении восьми месяцев, из-за чего Калаланг и Джонсон пропустили чемпионат мира в Стокгольме.

В текущем сезоне пара вернулась на соревнования. На турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо Калаланг и Джонсон заняли четвертое место.