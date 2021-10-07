Моуринью выпил виски с Макгрегором в Риме и подарил ему футболку «Ромы» с 10-м номером. Конор назвал тренера легендой

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретились в Риме.

Макгрегор прилетел на несколько дней в Италию на крещение своего сына в Ватикане. В пятницу вечером 33-летний ирландец встретился с португальским тренером за ужином, сообщает Sky.

Боец и Моуринью выпили виски ирландца Proper No. Twelve, и Жозе подарил Макгрегору футболку «Ромы» с 10-м номером и именем Конора.

«Мое уважение этому мужчине, он легенда», – подписал Конор совместную фотографию в сторис инстаграма.

«Да, это он! Великий Конор Макгрегор в Риме. Да, было приятно встретится с ним, поболтать и подарить ему самую красивую футболку в городе – «Ромы».

Он совершил чудо, невозможно сказать «нет» Конору – мне пришлось попробовать виски Proper No. Twelve. Легенда», – написал в инстаграме Моуринью.

 
 
 
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Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

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