У Роналду нет результативных действий в трех играх АПЛ подряд. Сегодня он нанес 3 удара, отдал 31 пас и 3 раза попал в офсайд

Нападающий не поучаствовал в голах своей команды в матче 8-го тура с (2:4).

36-летний португалец не отметился результативными действиями в трех последних играх Премьер-лиги после 3 голов в двух первых матчах после возвращения в клуб.

Сегодня, как следует из статистики WhoScored.com, Криштиану за 90 минут игры нанес 3 удара, сделал 31 пас (точность – 90,3%), отдал одну ключевую передачу, один раз успешно обвел соперника, 3 раза попал в офсайд, 1 раз был лишен мяча соперником, дважды потерял мяч сам вследствие плохого контроля, а также совершил один фол.

Всего Роналду забил 5 голов в 7 матчах за «МЮ» в этом сезоне во всех турнирах. Его статистика – здесь.